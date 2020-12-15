Kayapınar’da park ve bahçeler bakımdan geçiriliyor

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki parklarda ve yeşil alanlarda mıntıka, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ederken, parklara oturma alanlarının yapımına da ağırlık verdi.

Daha yeşil bir Kayapınar hedefi ile hareket eden Kayapınar Belediyesi bu doğrultuda vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde parkları kullanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını büyük bir hızla sürdürüyor. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, park, bahçe ve oyun alanlarında çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Kaymakam Koç, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde bulunan park, bahçe, oyun alanlarında mıntıka temizliği, ağaç budama ve çim biçme, çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca çoğu parklarda onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Yine belediyemize ait serada kış bitkileri ve çiçekleri üreterek, bunları ilçemizdeki park ve yeşil alanlara dikiyoruz. Çalışmalarımız belirlenen program dahilinde ekiplerimiz ilçe genelinde çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

