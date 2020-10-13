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Kayapınarda Temiz Sokaklar Projesi hayata geçiyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.10.2020 16:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki tüm sokak ve sitelerin sürekli temiz kalmasını sağlamak amacıyla Temiz Sokaklar Projesi hazırlandı.Kayapınar Belediyesi tarafından, ilçedeki tüm sokak ve sitelerin sürekli temiz kalmasını sağlamak, temizlik kültürünün ilçesinde en üst seviyeye çıkmasını sağlamak, ilçede yaşayan vatandaşların organize bir şekilde sokakların temizliğine katkı sunmalarını sağlamak, ilçede çevre duyarlılığını arttırılmasını sağlamak amacıyla Temiz Sokaklar Projesi başlatıldı.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki tüm sokak ve sitelerin sürekli temiz kalmasını sağlamak amacıyla Temiz Sokaklar Projesi hazırlandı.
Kayapınar Belediyesi tarafından, ilçedeki tüm sokak ve sitelerin sürekli temiz kalmasını sağlamak, temizlik kültürünün ilçesinde en üst seviyeye çıkmasını sağlamak, ilçede yaşayan vatandaşların organize bir şekilde sokakların temizliğine katkı sunmalarını sağlamak, ilçede çevre duyarlılığını arttırılmasını sağlamak amacıyla Temiz Sokaklar Projesi başlatıldı. Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, projenin tanıtımı için Fırat Mahallesi 556. sokakta esnaf ziyareti gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında esnafa proje hakkında bilgi verilirken, maske de dağıtıldı.
Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, ilçede bulunan sokak ve sitelerin daha temiz ve güzel olması için Temiz Sokaklar Projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Kaymakam Koç, ’’Projemiz ilk etapta 8 sokağı kapsayacak. Komisyonumuz sokakları gözlemleyerek, her ay en temiz sokağı belirleyerek, sokakta güzelleştirme çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarımız arasında sokağın uygun yerlerine çöp kovası yerleştirmek, uygun alanlara bank kurulumu yapılarak, oturacak alaların oluşturmak, katı atık ayrıştırma alanları oluşturmak, sanatsal boyama faaliyetleri ile sokağın güzelleştirilmesi, pencere önleri ve duvarlara çiçek saksıları yerleştirilerek sokağın yeşillenmesi ve renklendirilmesi, sokak hayvanları için beslenme alanları oluşturmak, kaldırım taşı, kilitli taşlarının ve ihtiyaç duyulması halinde asfaltının yenilenmesini sağlayacağız. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

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