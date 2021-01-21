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Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

21.01.2021 17:36 | Son Güncelleme:
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Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, çobanın dağda kaybettiği 90 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Yerköy ilçesine bağlı Derebağı köyünde, çobanın otlatmaya götürdüğü 423 küçükbaş hayvandan 90’nı kayboldu.

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, çobanın dağda kaybettiği 90 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Yerköy ilçesine bağlı Derebağı köyünde, çobanın otlatmaya götürdüğü 423 küçükbaş hayvandan 90’nı kayboldu. Koyunların sahibi İ. K., 112 Çağrı Merkezini arayarak, kayıp koyunlarının bulunmasını istedi. Bunun üzerine Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanların bulunması için çalışma başlattı. Gece boyunca yapılan çalışma sonucu 90 küçükbaş hayvan, köye 3 kilometre mesafede bulundu. Tek tek toplanan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

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