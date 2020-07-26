YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu

MUĞLA HABERLERİ  | 26.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kayıp olan alzaymır hastası 85 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yayla Ceylan Mahallesi’nde yaşayan eden 85 yaşındaki alzaymır hastası Ayşe Bayat, 24 Temmuz’da kayboldu.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde kayıp olan alzaymır hastası 85 yaşındaki kadın ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yayla Ceylan Mahallesi’nde yaşayan eden 85 yaşındaki alzaymır hastası Ayşe Bayat, 24 Temmuz’da kayboldu. Bölgede dün AFAD ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına, bugün ise sabah erken saatlerde Bayat’ın akrabaları ve mahalle sakinleri de katıldı. Bayat, evinin yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir ağacın altında otururken bulundu. Mahalleli tarafından evine getirilen Bayat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlarİzmir'de şüpheli ölüm! Telefonundan 112'yi aramışlar
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

Vali Akbıyık, ziyaret ettiği köyde tırpanla ot biçti

CHP’li meclis üyesine sert tepki

CHP’li meclis üyesine sert tepki

’Übü Hep Übü’ ayakta alkışlandı

’Übü Hep Übü’ ayakta alkışlandı

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Kaymakam Ömer Sevgili üç ilçede sahada

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Giresun’da kaybolan Elif sağ olarak bulundu

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Muğla Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:22
Sabah
06:00
Öğle
13:18
İkindi
17:08
Akşam
20:27
Yatsı
21:57

Muğla Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Başoğlu Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Gonca Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

Eğitim Bir-Sen’den Vali Tavlı’ya ziyaret

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Milas-Bodrum Havalimanı'na Ukrayna'dan gelen uçak "su takı"yla karşılandı

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

Murat Başaran Ölüdeniz’de Söyledi Eşi Tek Başına Dinledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.