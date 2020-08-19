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Kaybolan yaşlı adamı bisikletçiler buldu

KONYA HABERLERİ  | 19.08.2020 10:32 | Son Güncelleme

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yolunu kaybeden yaşlı adam tura çıkan bisikletçiler tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.Olay dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Maden yolu üzerinde meydana geldi.

Kaybolan yaşlı adamı bisikletçiler buldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yolunu kaybeden yaşlı adam tura çıkan bisikletçiler tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Olay dün akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi Maden yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine gelen 74 yaşındaki Fahri Camcı yürüyerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Gökçehüyük yolu üzerinde bulunan evine gitmek için yürümeye başladı. Gideceği yolu şaşıran yaşlı adam farklı bir yola saptı. Yaklaşık 4 kilometre yürüyen yaşlı adamı pedal çeviren bisikletçiler fark etti. Kaybolduğu anlaşılan yaşlı adam için önce polise haber verildi ardından oğluna ulaşıldı. Oğlu tarafından araç ile götürülen Fahri Camcı’ya 65 yaş üstü kişilere yönelik yeni kısıtlamalarda hatırlatıldı.
Bisikletçiler tur atarken fark ettikleri yaşlı adamın kaybolduğunu anladıklarını dile getirerek, “Amcanın kaybolduğunu düşündük. Amca Gökçehüyük yoluna gideyim derken Kuğulu yoluna gelmiş. Sorduk nereye gidiyorsun diye?, Gökçehüyük’e gidiyorum dedi. Bizde yardım etmek istedik” diye konuştular.

Kaybolan yaşlı adamı bisikletçiler buldu

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