YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Kaybolan zihinsel engelli şahıs, iz takip köpeğiyle bulundu

Kaybolan zihinsel engelli şahıs, iz takip köpeğiyle bulundu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 18.08.2020 16:56 | Son Güncelleme

Elazığ’da kaybolan zihinsel engelli 54 yaşındaki İrfan Durak, jandarma tarafından iz takip köpeği yardımı ile bulundu.Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Hankendi Yolçatı köyünde bugün saat 12:00 sıralarında zihinsel engelli İrfan Durak kayboldu.Bunun üzerine aile, İl Jandarma Komutanlığı’na haber verdi.

Kaybolan zihinsel engelli şahıs, iz takip köpeğiyle bulundu

Elazığ’da kaybolan zihinsel engelli 54 yaşındaki İrfan Durak, jandarma tarafından iz takip köpeği yardımı ile bulundu.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Hankendi Yolçatı köyünde bugün saat 12:00 sıralarında zihinsel engelli İrfan Durak kayboldu.Bunun üzerine aile, İl Jandarma Komutanlığı’na haber verdi. Durak’ın bulunabilmesi için çok sayıda jandarma ekibi görevlendirildi. Jandarma iz takip köpek timleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında Durak, saatler sonra Işıklıyol köyü mevkiinde bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Durak, ailesine teslim edildi.
Evlatlarına kavuşan Durak ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!Elazığ'da şok uygulama! Ele geçirilenler şaşkına çevirdi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Elazığ Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:33
Öğle
12:32
İkindi
16:17
Akşam
19:21
Yatsı
20:46

Elazığ Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Kuloğlu Eczanesi
Merkez
Nurcan Eczanesi
Merkez
Şafak Eczanesi
Merkez
Tuğrul Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Elazığ’da trafo merkezinde yangın

Elazığ’da trafo merkezinde yangın

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Meteoroloji uyardı, 4 ilde yağış bekleniyor

Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu

Kayıp olan 300 adet küçükbaş hayvan drone ile bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.