Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Ailesinin 7 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 20 Temmuz'da cesedine Yeşilırmak'ta ulaşılan otizmli Emine Nur Ayhan'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Ayhan'ın ailesine teslim edilen cenazesi, evlerinin bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yukarı Dikencik Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Küçük kız, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Emine Nur Ayhan'ın ailesi ve yakınları ile Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Ailesinin 7 Temmuz'da yaptığı kayıp ihbarının ardından, otizmli Emine Nur Ayhan'ın bulunması için geniş katılımlı arama çalışması başlatılmıştı. Küçük kızın cansız bedenine 13 gün sonra kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta, Yeşilırmak Nehri kenarındaki bataklıkta ulaşılmıştı.



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