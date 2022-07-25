YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

25.07.2022 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

Kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan çocuğun cenazesi defnedildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolduktan 13 gün sonra ölü bulunan 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi toprağa verildi.

Ailesinin 7 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan arama çalışmaları sonucu 20 Temmuz'da cesedine Yeşilırmak'ta ulaşılan otizmli Emine Nur Ayhan'ın otopsi işlemleri tamamlandı.

Ayhan'ın ailesine teslim edilen cenazesi, evlerinin bulunduğu Yeşilırmak Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Yukarı Dikencik Mahallesi Merkez Camisi'ne götürüldü.

Küçük kız, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Emine Nur Ayhan'ın ailesi ve yakınları ile Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan ve vatandaşlar katıldı.

Ailesinin 7 Temmuz'da yaptığı kayıp ihbarının ardından, otizmli Emine Nur Ayhan'ın bulunması için geniş katılımlı arama çalışması başlatılmıştı. Küçük kızın cansız bedenine 13 gün sonra kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta, Yeşilırmak Nehri kenarındaki bataklıkta ulaşılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdıSamsun'da sürücünün ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
GÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyorGÜNCELLEME 2 - Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Artvin'de serinlemek için nehre giren genç kaybolduArtvin'de serinlemek için nehre giren genç kayboldu
Anahtar Kelimeler:
Samsun kayıp çocuk

Samsun Namaz Vakitleri 26 Temmuz Salı

İmsak
03:28
Sabah
05:17
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:06
Yatsı
21:47

Samsun Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Salı

Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
Akoğlu Eczanesi
Canik
Defne Eczanesi
Atakum
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Hastanede kaos! Hemşire gibi davranıp yaptığı şey...

Hastanede kaos! Hemşire gibi davranıp yaptığı şey...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.