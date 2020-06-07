Kaybolduktan 4 gün sonra Antalya’da bulunan cesedin sırrı çözüldü

Şüpheli aracın takibe alınmasıyla sonuca ulaşıldı Mersin’in Anamur ilçesi Çeltikçi Mahallesi’nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir aracı takibe aldı. Bir süre takipten sonra orman yolunda kontrol etmek için araca yaklaşan ekipleri gören sürücü, karanlıktan faydalanarak araçtan inip ormanlık alanda izini kaybettirdi. Araç içinde detaylı inceleme yapan ekipler, kan lekeleri, doku parçaları ve ateşli silah izi tespit etti. Bunun üzerine araçta cinayet işlendiği üzerinde duran ekipler çalışma başlattı. Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mersin İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel bir ekip, aracın kiralık olduğunu, 1 Haziran’da kaçan şahıs ile birlikte 3 kişinin Antalya’ya bağlı Alanya’ya gittiğini ancak geri Anamur’a 2 kişinin geldiklerini belirledi. Şahısların geri dönmeyen kişiyi öldürmüş olabileceği üzerine duran ekipler, aracı kiralayan ve kaçan şüpheliyi Diyarbakır’da, araç içesinde görülen diğer şahsı ile Anamur ilçe merkezinde yakaladı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacak verecek cinayetine kurban giden ve cesedi arkadaşları tarafından kayalıklardan atılan şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Alanya ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Kuşyuvası yolunda geçen 3 Haziran’da av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulunan Mehmet Ünlü’nün (31) alacak verecek davası sebebiyle Anamur’dan geçtiğimiz pazar günü kaçırılıp öldürüldükten sonra yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı.

Suçlarını itiraf ettiler

Gözaltına alınan şahıslar Alanya’ya giderken yanlarında bulunan Mehmet Ünlü’yü alacak verecek yüzünden Alanya ilçesinde öldürdüklerini, cesedi kırsal alana attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine kiralık aracın GPSS kayıtları incelenerek yapılan arama faaliyetleri sonucunda öldürülen şahsın Alanya Kuş Yuvası mevkinde kayalıklardan atılmış vaziyette bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında öldürme olayı ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler ve ele geçirilen deliller Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Üç şüpheli tutuklandı

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. savcılık tarafından serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğinde 6 saat süren sorgularının ardından şüphelilerinden N.B., B.B. ile E.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 3 şüpheli M.Ç., Ö.D. ve U.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

