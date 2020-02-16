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Kaybolmaya yüz tutan nalbantlık mesleği, AB projesiyle yaşatılacak

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 16.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından hazırlanan ve AB'den de maddi destek alınan proje ile kaybolmaya yüz tutan nalbantlık mesleğinin canlandırılması amaçlanıyor - AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik: - "Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 30 yıl önce bu işi yapan 25 kişi vardı. Şu anda bu işi iki kişi yürütüyor. Yaşları da oldukça ilerlemiş vaziyette. Yani bu meslek adeta yok olmaya yüz tutmuş durumda. Umuyoruz ki bu projeyle nalbantlık mesleğiyle ilgili farkındalık daha da artacaktır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - CANAN TÜKELAY - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliğinden (AB) de maddi destek alınan "Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması Projesi" ile kaybolmaya yüz tutan nalbantlık mesleği yaşatılmaya çalışılıyor.

AKÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Selçuk Biricik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nalbantlığın Türkiye'de tarihi geçmişe sahip bir meslek olduğunu söyledi.

Birçok meslek gibi nalbantlık mesleğini yapan esnaf sayısının oldukça azaldığına dikkati çeken Biricik, "Özellikle Kurtuluş Savaşı yıllarında nalbantlık çok önem kazanmıştı. Mühimmatlar, kamyonlar olmadığı için kağnı arabalarıyla taşınıyordu. Bu nedenle nalbantlık önemliydi." dedi.

Geçmişte Konya'da nalbant okulu dahi açıldığını dile getiren Biricik, "Daha sonra nalbantlık mesleğini yapanların sayısı çoğaldı. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 30 yıl önce bu işi yapan 25 kişi vardı. Şu anda bu işi iki kişi yürütüyor. Yaşları da oldukça ilerlemiş vaziyette. Yani bu meslek adeta yok olmaya yüz tutmuş durumda. Umuyoruz ki bu projeyle nalbantlık mesleğiyle ilgili farkındalık daha da artacaktır." ifadesini kullandı.

Nalbantlık mesleğini yeni nesillere tanıtmak ve yaşatmak amacıyla "Kaybolan Meslek Nalbantlığın Canlandırılması Projesi"ni hazırladıklarını anlatan Biricik, proje için AB'den Erasmus Programı kapsamında maddi destek aldıklarını bildirdi.

- "5 öğrenci Makedonya'daki üniversitede nalbantlık eğitimi alacak"

Hazırladıkları proje ile nalbantlık mesleğinin yaşatılmasına katkı sağlayacaklarına inandığını aktaran Biricik, şunları kaydetti:

"At, eşek gibi hayvanların sayısı az olsa da halen var. Proje çerçevesinde öğrencilerimize, veteriner hekimlere ve yardımcı sağlık personeline eğitimler veriyoruz. Ayrıca bölgemizin nalbantlık tarihini, nalbantlık geçmişini araştırıyoruz. Proje kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesinden 5 öğrenci Makedonya'daki üniversitede nalbantlık eğitimi alacak. Projemiz halen devam ediyor, ağustos ayında tamamlanacak. Eğitimlere katılan kursiyerler, proje tamamlandığında, her geçen gün mensupları azalan nalbantlık mesleğine ilk adımı adım atmış olacaklar."

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde nalbant mesleğini yapan iki kardeşten 70 yaşındaki Refik Çakar, babasının ve dedesinin de bu mesleği yaptığını anlattı.

İlerleyen yaşına rağmen kendisinin de mesleğini sürdürmeye çalıştığını belirten Çakar, "Hayvanın rahat etmesi için nal çakılır. Hayvanın ayağında nal olmadı mı kıyıya, kıyıya çeker kendini." dedi.

- "Bu mesleği ölene kadar yapacağım"

Yaklaşık 30 yıl öncesine kadar nalbantlığın çok revaçta bir meslek olduğunu, bugün ise önemini yitirdiğini vurgulayan Çakar, şunları kaydetti:

"O yıllarda bir köye gittiğimizde 80 öküze nal çakıyorduk. 2000 yılına doğru da çiftçilikte traktörle sürme dönemi başladı. Şu anda ayda iki tane hayvana nal çakamıyoruz ama yine de bu mesleği ölene kadar yapacağım. Çünkü memlekette zanaatkar kalmadı, yetişen yok. Benim iki çocuğum var. İkisinin de bu işi yapacağını sanmıyorum. İlçede bu işi yapan iki kişiyiz. Diğeri de abim."

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Anahtar Kelimeler:
AB Afyon Kocatepe Üniversitesi nalbant Proje

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