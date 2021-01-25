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KAYED Diyarbakır’da temsilcilik açtı

25.01.2021 12:42 | Son Güncelleme:
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KAYED Diyarbakır’da temsilcilik açtı

Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (KAYED) Diyarbakır’da temsilcilik açtı.

Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (KAYED) Diyarbakır’da temsilcilik açtı. Temsilciliğe kentte Dermanbaba lakabıyla tanınan Yılmaz Acu getirildi.
Merkezi Elazığ’da bulunan KAYED Şanlıurfa, Malatya, İzmir, Ankara’dan sonra Diyarbakır’da da temsilcilik açtı. KAYED Diyarbakır temsilciliğine getirilen Acu, tüm dünyada her an insanların kan nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi. Acu, “Kan tek kaynağı insan olan ve başka hiç bir yolla üretilemeyen biyolojik bir maddedir. Bütün dünyada güvenli kan ve kan bileşenleri ancak düzenli, gönüllü ve karşılık beklemeyen kan bağışçıları aracılığıyla sağlanmaktadır. Biz de KAYED olarak şehrimizde bir temsilcilik olmasını istedik. Sağ olsun dernek başkanı Murat Özekinci de bizi kırmadı şehrimize temsilcilik oluşturdu. Beni de temsilci olarak bu göreve layık gördü” dedi.

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