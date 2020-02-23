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Kayganlaşan yolda duramayan araç şarampole uçtu

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kayganlaşan yolda duramayan otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Kayganlaşan yolda duramayan araç şarampole uçtu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kayganlaşan yolda duramayan otomobil, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan Daday ilçesine seyir halinde olan Şakir D. yönetimindeki 37 SP 363 plakalı araç, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması sonucu İnceğiz Mevkiinde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü Şakir D, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavisi yapıldı. Kazada araçta maddi hasar oluştu. Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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