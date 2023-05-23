YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

23.05.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da yağmur yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, direğe çarptı. Kazada 1 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

Kaza, Bahçe Saray Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.B.M. kontrolündeki 24 ABE 433 plakalı otomobil, başka bir otomobilin sağından yanaşması ve yağışın etkisiyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Araçta bulunan yolcu M.B.D. kafasını cama vurarak yaralanırken çevredekilerin müdahalesiyle kaldırıma yatırılarak ilk yardım yapıldı. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü emniyet kemerini takmasından dolayı herhangi bir yara almazken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, yaralı yolcuyu hastaneye kaldırdı. Bölgede yapılan çalışmaların ardından araç otoparka çekildi. Yaralının omuriliğinde kırık olduğu ancak herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandıErzincan’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı
Kazada ölen 18 yaşındaki kız gözyaşları arasında toprağa verildiKazada ölen 18 yaşındaki kız gözyaşları arasında toprağa verildi
Afyonkarahisarlı sporcu kanoda Türkiye birincisi olduAfyonkarahisarlı sporcu kanoda Türkiye birincisi oldu
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 23 Mayıs Salı

İmsak
03:08
Sabah
04:54
Öğle
12:24
İkindi
16:19
Akşam
19:43
Yatsı
21:22

Erzincan Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Salı

Çayirli eczanesi
Cayirli
Emrah eczanesi
Tercan
Deniz eczanesi
Merkez
Çakir eczanesi
Merkez
Eczane kübra nur eczanesi
Refahiye
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Gökten solucan yağdı! “Şemsiye kullanın”

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Bakışlara aldırmadılar

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

17 yıldır tek bir lokma yemek yemedi! “Kendimi aç hissetmiyorum”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.