Kayganlaşan yolda motosiklet devrildi: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Sinan T. idaresindeki 27 ADS 26 plakalı motosiklet, 2.Çevre Yolu Müftülük Caddesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Sinan T. ile motosiklette bulunan Emine T. ve Miraç T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

