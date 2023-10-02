Kayganlaşan yolda virajı alamayan kamyonet devrildi

Kaza, saat 03.30 sıralarında Ataşehir Anadolu Otoyolu Kavşağı, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Emin Bahadır’ın hakimiyetindeki, 34 BOG 358 plakalı yemek taşıma firmasına ait kamyonet virajı dönerken kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonet sürücüsü Mehmet Emin Bahadır polis ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

