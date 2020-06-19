YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. Kayganlaşan zeminde tır devrildi: 1 yaralı

Kayganlaşan zeminde tır devrildi: 1 yaralı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 19.06.2020 17:50 | Son Güncelleme

Kırşehir’de yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda devrilen tırda bulunan 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre Kocaeli’nden Kayseri’ye sıvı sünger ham maddesi taşıyan M.D.

Kayganlaşan zeminde tır devrildi: 1 yaralı

Kırşehir’de yağmurun yağmasıyla kayganlaşan yolda devrilen tırda bulunan 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kocaeli’nden Kayseri’ye sıvı sünger ham maddesi taşıyan M.D. (45) idaresindeki 41 R 0968 plakalı tır, Ortaköy yol kavşağı yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde devrildi. Kaza nedeniyle Kırşehir - Kayseri istikametine trafik akışı bir süre durdu. Polis ekipleri ve vinç yardımıyla kara yolundan tırın kaldırılmasıyla, yol tekrar ulaşıma açıldı. Sürücü M.D. ise sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayganlaşan zeminde tır devrildi: 1 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney! Marketten alıp kuluçkaya yatırdı ve... İlginç deney!
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Yaban hayvanları Kars’ta şifa buluyor

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Kartal’da dezenfekte çalışması devam ediyor

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Sağanak ve dolu yağışı tarım arazilerine büyük zarar verdi

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

Başkan Soydan’dan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’ı ziyaret etti

"Oğlun FETÖ şüphelisi" diyerek yaşlı kadını 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

"Oğlun FETÖ şüphelisi" diyerek yaşlı kadını 150 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

Kırşehir Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:10
Öğle
12:50
İkindi
16:46
Akşam
20:19
Yatsı
22:04

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Lokmanhekim Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, "Salgını bulaştırma riski olan kişi ve meslek guruplarına karşı önlem alınmalı"

CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, "Salgını bulaştırma riski olan kişi ve meslek guruplarına karşı önlem alınmalı"

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kırşehir’de, hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir’de, hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

Kırşehir Valiliği’nden meteorolojik uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.