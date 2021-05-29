Kayıklarla ulaşılan Mada Adası sakinlerinin Kovid-19 aşısı mutluluğu

Bu kapsamda titiz çalışma yürütüldüğünü aktaran Aydın, "Bizleri aşı konusunda sürekli arayıp bilgi aldılar. Onların bilinçli davranışları bizleri de sevindiriyor." dedi.

Ada sakinlerinin kendilerine ulaşıldığında çok mutlu olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Buranın insanları her zaman çok bilinçli, sürekli aşı konusunda bizi aradılar. İmkanı olmayanlar bizi adaya çağırdı, hiç tereddüt etmeden geldik. Ada sakinlerinin çoğunluğu aşılandı." diye konuştu.

- "Devletimiz bizi burada unutmadı"

Ada sakinlerinden Hanife Karasu ise aşı ekiplerini görünce duygulandıklarını belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun, ekipler geldi, aşımızı yaptı. Çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Ali Er de adadan karşıya geçmekte zorlandığını vurgulayarak, "Devletimiz sağ olsun. Aşı ekipleri gelerek bize aşımızı yaptı. Devletimiz bizi burada unutmadı. Kaymakamımızdan, valimizden Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

