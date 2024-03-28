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Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti

İHA İHA
28.03.2024 10:53
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir şahıs kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti.

Şahıs, olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 02.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. ile kayınbiraderi F.D. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle A.Y. tabancayla kayınbiraderi F.D’ye ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınırken, A.Y. bacağından yaralandı.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri caddede gerçekleştirdikleri çalışmada 2 mermi kovanı bulundu. Park halindeki bir otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldiği kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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