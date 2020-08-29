Kayınpederi tarafından silahla vurulan damat yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Koğukçınar Mahallesi 1. Çınar Caddesi'nde, Alihan K. ile damadı Timuçin Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Alihan K, tabancayla Timuçin Ç'ye ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Timuçin Ç, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Alihan K'nin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

