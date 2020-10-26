Kayıp alzheimer hastası her yerde aranıyor

Sinop’un Gerze ilçesinde kaybolan 98 yaşındaki alzheimer hastası Hasan Demirci için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Şehli köyü Bahçe Mahallesi’nde oturan alzheimer hastası Hasan Demirci dün öğle saatlerinde hayvan otlatmaya diye evden çıkarak bir daha geri dönmedi. Demirci’nin yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp Hasan Demirci’nin bulunması için bölgede jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Köy çevresinde ve sarp arazide süren arama çalışmalarına, iz takip köpeği de eşlik etti. Ekipler, dün akşam saatlerinden itibaren sürdürdüğü çalışmalarında kayıp Hasan Demirci’ye ait bir ize ulaşamadı. Köy sakinlerinin de destek verdiği yaklaşık 150 kişilik ekipçe yapılan arama çalışmaları sürüyor.

Kaybolan Hasan Demirci’nin oğlu Cafer Demirci, babasını her yerde aradıklarını ancak henüz bir izine rastlamadıklarını söyleyerek, "Her gün inekleri koymaya benimle birlikte peşime gelirdi. Dün yine peşime geldi. Ben artık sen köye git dedim geri dönmüştü. Ama köye gelmemiş. Babam alzeheimer hastası. Serbest yürüyemiyor. Kullandığı bir ilaç yok. Dün 10.30’dan beri haber alamıyoruz. Daha önce bir sefer daha böle kaybolmuştu, köyün başında bulmuştum. Ayı mı kaçırdı diye düşünüyoruz. İnşallah babamı sağ salim buluruz" dedi.

Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Kerim Gölgeci (58) ise yaptığı açıklama, ”Kaybolduğunu dün akşam duyduk. Ormanlara baktık ama bulamadık. Mahalleli olarak bizde arıyoruz. Daha önceden yine kaybolduğu oldu fakat kısa sürede bulunmuştu. Hayvan otlatmaya gidiyor yanında da köpek varmış. Önceden köpek o olmadan köye geri dönmezmiş yani köpek onu bırakıp gelmezmiş. Köpek geldi şimdi adam yok. Rahatsızdı kendini bilmiyordu. Köyde yabani hayvan olduğunu söylüyorlar ama biz görmedik. İnşallah sağ salim buluruz" diye konuştu.

