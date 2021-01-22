YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Kayıp çocuk evinden 5 kilometre uzakta bulundu

Kayıp çocuk evinden 5 kilometre uzakta bulundu

22.01.2021 12:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da 11 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerinin yaptığı 4 saatlik çalışma ile evinden 5 kilometre uzakta bulunup ailesine teslim edildi.Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi’nde meydana geldi.

Elazığ’da 11 yaşındaki kayıp çocuk, jandarma ekiplerinin yaptığı 4 saatlik çalışma ile evinden 5 kilometre uzakta bulunup ailesine teslim edildi.
Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, beldedeki evlerinden çıkan 11 yaşındaki Nurullah Yıldırım’dan ailesi uzun süre haber alamadı. Bunun üzerine durum İl Jandarma Komutanlığı’na bildirildi. Çok sayıda jandarma ekibi ve iz takip köpeği gönderilen bölgede arama çalışması başlatıldı. 4 saat süren arama sonucunda kayıp çocuk evine 5 km uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından bulundu. Soğuktan üşüyen çocuğa jandarma ekipleri mont giydirip, sağlık kontrollerini yaptırdı. Sağlık durumu iyi olan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.
Çocuklarına kavuşan aile, jandarma ekibine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifi başına iş açtı: Düğün paramız gitti
Deprem sonrası unutulmadılarDeprem sonrası unutulmadılar
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:17
Akşam
17:40
Yatsı
19:00

Elazığ Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Marmara Eczanesi
Merkez
Özgü Eczanesi
Merkez
Septioğlu Eczanesi
Merkez
Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Elazığ depreminde yitirilen canlar unutulmuyor

Elazığ depreminde yitirilen canlar unutulmuyor

Elazığ depreminde yitirilen canlar unutulmuyor

Elazığ depreminde yitirilen canlar unutulmuyor

Elazığ depreminde yitirilen canlar unutulmuyor

Elazığ depreminde yitirilen canlar unutulmuyor

Elazığ’da 430 köy yolu ulaşıma açıldı, 11’i için çalışma sürüyor

Elazığ’da 430 köy yolu ulaşıma açıldı, 11’i için çalışma sürüyor

Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi

Şüpheli şahıstan hayalet silah ele geçirildi

Depremden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu

Depremden 24 saat sonra enkazdan çıkarılan Yüsra ve annesi devletin yardımıyla hayata tutundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.