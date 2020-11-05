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Kayıp çocuk jandarma ekipleri tarafından bulundu

ELAZIĞ HABERLERİ  | 05.11.2020 12:42 | Son Güncelleme

Elazığ’da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki A.K, jandarma ekipleri tarafından evinden 4 kilometre uzakta bulunarak ailesine teslim edildi.Olay, Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde meydana geldi.

Elazığ’da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki A.K, jandarma ekipleri tarafından evinden 4 kilometre uzakta bulunarak ailesine teslim edildi.
Olay, Merkeze bağlı Yurtbaşı Beldesinde meydana geldi. 13 yaşındaki A.K. evden çıktıktan sonra kayıp oldu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölgeye jandarma iz takip köpeğinin de bulunduğu çok sayıda ekip görevlendirildi. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada çocuğu evden 4 kilometre uzakta buldu. Sağlık kontrolleri yapılan çocuk ailesine teslim edildi.
Aile, çocuklarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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