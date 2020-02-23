YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi

Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi

SAKARYA HABERLERİ  | 23.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii meydanında bulunan kayıp cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulunarak teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, ismini vermek istemeyen yaşlı bir vatandaş gittiği Orhan Gazi Camii meydanında cüzdanını kaybetti.

Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Orhan Gazi Camii meydanında bulunan kayıp cüzdan, zabıta ekiplerince sahibi bulunarak teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, ismini vermek istemeyen yaşlı bir vatandaş gittiği Orhan Gazi Camii meydanında cüzdanını kaybetti. Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ise örnek bir davranışa imza attı. Cami meydanında unutulan cüzdanı bulan zabıta personeli, cüzdanının sahibinin ev adresini buldu. Hızırtepe Mahallesi Koru Sokak’ta ikamet eden ve ismini vermek istemeyen yaşlı adamın evine giden zabıta personeli; içerisinde nüfus cüzdanı, kredi kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanı vatandaşa teslim etti. Vatandaş ise cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, Adapazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı personel ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kayıp cüzdan zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari ve Bitlis'te 90 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Mersin’de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Vücut Geliştirme Şampiyonasında Malatya’yı temsil edecek

Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Köy halkı çamurlu ve bozuk yoldan kurtulmak istiyor

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Elazığ’da 1 şüpheli yarım kilo toz esrarla yakalandı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ’başkomutana mektuplar’ kampanyası

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan ’başkomutana mektuplar’ kampanyası

Sakarya Namaz Vakitleri 23 Şubat Pazar

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
13:17
İkindi
16:17
Akşam
18:48
Yatsı
20:07

Sakarya Nöbetçi Eczaneler23 Şubat Pazar

Ayşem Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Reyhan Eczanesi
Merkez
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Yunus Emre Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Hırsızlık kaydı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan, mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.