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Kayıp dağcıyı arama çalışmaları sürüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 20.05.2020 12:19 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı’na, antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcının bulunması için JAK, AFAD, iz takip köpeği ve dağcıların desteklediği çalışmalar 8’nci gününde de devam ediyor.Mendos Dağı eteklerinde yapılan arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile dağcıların destek verdiği arama çalışmalarında, iz takip köpeği “Merak” da katıldı.Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre (35) 12 Mayıs’ta, sabah antrenman için Mendos Dağı’na çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre’nin bulunması için arama çalışması başlatılmış, dün ekipler tarafından Emre’nin sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanı bulunmuştu.Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü ilçede güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün de sürdü.Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulüpleri üyelerinde destek verdiği çalışmalarda Mendos Dağı’nın Madenler bölgesinde sporcunun sırt çantasının, cep telefon ve eşofmanına bulunduğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.Emre’yi arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı’na, antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcının bulunması için JAK, AFAD, iz takip köpeği ve dağcıların desteklediği çalışmalar 8’nci gününde de devam ediyor.
Mendos Dağı eteklerinde yapılan arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile dağcıların destek verdiği arama çalışmalarında, iz takip köpeği “Merak” da katıldı.
Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre (35) 12 Mayıs’ta, sabah antrenman için Mendos Dağı’na çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre’nin bulunması için arama çalışması başlatılmış, dün ekipler tarafından Emre’nin sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanı bulunmuştu.
Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü ilçede güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün de sürdü.
Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulüpleri üyelerinde destek verdiği çalışmalarda Mendos Dağı’nın Madenler bölgesinde sporcunun sırt çantasının, cep telefon ve eşofmanına bulunduğu bölgede arama çalışmaları yoğunlaştırıldı.
Emre’yi arama çalışmaları devam ediyor.

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