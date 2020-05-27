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Kayıp İbrahim’i arama çalışmalarında 38. gün

SİNOP HABERLERİ  | 27.05.2020 12:23 | Son Güncelleme

Sinop’ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’ı (5) arama çalışmaları, 38’inci günde de devam ediyor.Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu.

Sinop’ta, evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay’ı (5) arama çalışmaları, 38’inci günde de devam ediyor.
Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden otizmli İbrahim Ay, kayboldu. Yakınları, tüm aramalara karşın küçük İbrahim’e ulaşamayınca, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı.
İbrahim Ay, jandarma ekipleri tarafından köyün çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

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