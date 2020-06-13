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Kayıp ihbarı arama kurtarma ekiplerini teyakkuza geçirdi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.06.2020 17:15 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir vatandaş için yakınlarının kayıp ihbarı arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi.

Kayıp ihbarı arama kurtarma ekiplerini teyakkuza geçirdi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir vatandaş için yakınlarının kayıp ihbarı arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdi. Kayıp şahıs jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bulundu.
Kırka ilçesine bağlı İdrisyayla köyünde Yaşayan Osman K.’nin (42) kaybolduğu ihbarı jandarma ekiplerine bildirildi. Durumun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) aktarılması üzerine; AFAD, İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma K9 Birimi ve DAK’tan bir ekip oluşturuldu. Olay yerine giden ekipler, operasyon öncesi kayıp şahısla ilgili bilgiler edinmeye çalıştı. Yapılan çalışmalar ve bulgular sonucu kayıp şahsın şehir merkezinde olması ihtimalini işaret etmesi sebebiyle operasyon sonlandırıldı. Ekipler görev yerlerine dönerken, jandarmanın kayıp olayını takip etmesi sonucu Osman K., İdrisyayla köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaktaki Gemiç mahallesi yakınlarında yol kenarında bulundu ve ailesine teslim edildi.

Kayıp ihbarı arama kurtarma ekiplerini teyakkuza geçirdi

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