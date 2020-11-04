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Kayıp kadın beldeye iki kilometre mesafede bulundu

ÇANKIRI HABERLERİ  | 04.11.2020 19:33 | Son Güncelleme

Çankırı’da iki gün önce kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın bulundu.Orta ilçesine bağlı Yaylakent Beldesinde yaşayan İmran Fıtıkoğlu’nun yakınları kendisinden iki gün gündür haber alamıyordu.

Kayıp kadın beldeye iki kilometre mesafede bulundu

Çankırı’da iki gün önce kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın bulundu.
Orta ilçesine bağlı Yaylakent Beldesinde yaşayan İmran Fıtıkoğlu’nun yakınları kendisinden iki gün gündür haber alamıyordu. Kayıp ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Bölgede yapılan geniş çaplı arama-tarama faaliyetleri sonrasında 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın, beldenin iki kilometre uzağında sağ olarak bulundu.
Bir yıl içerisinde üç kez kaybolan Fıtıkoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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