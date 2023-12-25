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Kayıp kişinin katili arkadaşı çıktı, canlı yayında itiraf etti

25.12.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Adana’da 11 gündür kayıp olan dere kenarında tabancayla öldürülmüş halde bulunan kişiyi arkadaşının öldürdüğü ortaya çıktı.

Öldüren kişi Müge Anlı’nın programında canlı yayında itiraf etti.
Alınan bilgiye göre, 13 Aralık günü Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Kendisinden 11 gündür haber alınmayan Hakkulu’dan bugün acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi’nde dere kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 11 gündür haber alınamayan Hakkulu’ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu’nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk otopsinin ardından Mustafa Hakkulu’nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

“CANLI YAYINDA ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ”

Müge Anlı ile “Tatlı Sert” programına konuk olan 27 yaşındaki 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu’yu karısı hakkında ileri gerdi konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alınan Dumlu, “Pişmanım” dedi.

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