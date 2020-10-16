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Kayıp olan Ahap’ı bulana ödül verilecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 11 gün önce kaybolan Ahap isimli süs köpeğini arayan sahipleri, köpeği bulana ödül vereceklerini söyledi.11 gün önce Yeşilhisar ilçesi Beyler Yukarı Mahallesi’nde Ahap isimli süs köpeğinin kaybolduğunu söyleyen 47 yaşındaki Yasemin Ada, yaptıkları tüm arama çalışmasına rağmen Ahap’ı bulamadıklarını söyledi.Yasemin Ada, çocuklarının da çok sevdiği köpeği arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “İnsanlık namına köpeğimiz Ahap’ı görenlerin 0 546 807 27 75 numaralı telefona bilgi vermelerini rica ediyoruz.

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 11 gün önce kaybolan Ahap isimli süs köpeğini arayan sahipleri, köpeği bulana ödül vereceklerini söyledi.
11 gün önce Yeşilhisar ilçesi Beyler Yukarı Mahallesi’nde Ahap isimli süs köpeğinin kaybolduğunu söyleyen 47 yaşındaki Yasemin Ada, yaptıkları tüm arama çalışmasına rağmen Ahap’ı bulamadıklarını söyledi.
Yasemin Ada, çocuklarının da çok sevdiği köpeği arama çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, “İnsanlık namına köpeğimiz Ahap’ı görenlerin 0 546 807 27 75 numaralı telefona bilgi vermelerini rica ediyoruz. Köpeğimizi bulana da bir miktar ödül vereceğiz” diye konuştu.

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