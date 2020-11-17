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Kayıp olarak aranan kadının cesedi sulama kanalında bulundu

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.11.2020 22:24 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan 91 yaşındaki kadının cesedi sulama kanalında bulundu.Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayaönü Mahallesinde meydana gelen olayda bir süredir kendisinden haber alınamayan Zöhre Y.’yi bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Kayıp olarak aranan kadının cesedi sulama kanalında bulundu

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan 91 yaşındaki kadının cesedi sulama kanalında bulundu.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kayaönü Mahallesinde meydana gelen olayda bir süredir kendisinden haber alınamayan Zöhre Y.’yi bulmak için arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda yaşlı kadının cansız bedeni sulama kanalında bulundu. Zöhre Y.’ nin cansız bedeni incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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