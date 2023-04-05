YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Kayıp olarak aranıyordu, kalbinden vurulmuş halde bulundu

Kayıp olarak aranıyordu, kalbinden vurulmuş halde bulundu

05.04.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan 56 yaşındaki adam, kalbinden vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayıp olarak aranıyordu, kalbinden vurulmuş halde bulundu

Torbalı’nın Çakırbeyli Mahallesi’nde yaşayan, dün akşam evinden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 56 yaşındaki Latif Baştürk, boş arazide köylüler tarafından kalbinden vurulmuş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Baştürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan ölü olarak bulunduğu yerde bir tüfek olduğu öğrenilen Baştürk’ün intihar ettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Hiç evlenmediği ve yaşlı ve yatalak olan annesine baktığı öğrenilen Latif Baştürk’ün ölümüyle ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir Büyükşehir’in İZELMAN işçileri iş bıraktıİzmir Büyükşehir’in İZELMAN işçileri iş bıraktı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandıSivas'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
İzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemiİzmir'de bir kişinin öldüğü komşu kavgası davasında müebbet hapis istemi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 5 Nisan Çarşamba

İmsak
05:20
Sabah
06:44
Öğle
13:19
İkindi
16:55
Akşam
19:44
Yatsı
21:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Çarşamba

Oray eczanesi
Karabaglar
Nil sel eczanesi
Menemen
Yeni girne eczanesi
Bayrakli
Hazal alkan eczanesi
Buca
Yazal eczanesi
Aliaga
Melek eczanesi
Aliaga
Bayindir eczanesi
Bayindir
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.