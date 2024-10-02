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Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular

İHA İHA
02.10.2024 08:57
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Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde kayıp olarak aranan 2 vatandaş, 5 saat sonra şarampole devrilmiş otomobil içerisinde yaralı halde bulundu.

Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular

Edinilen bilgiye göre, Necati A. ve Remzi E.’den haber alamayan yakınları dün akşam saatlerinde İhsangazi Emniyet Amirliği’ne gelerek kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri tarafından kayıp vatandaşların bulunması için ilçede çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları devam ederken, vatandaşlar Kuşçular Mahallesi’nde bir otomobilin şarampole yuvarlandığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 5 saattir kayıp olarak aranan Necati A. ve Remzi E.’yi şarampole devrilen otomobilde yaralı halde buldu.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Necati A. ve Remzi E. hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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