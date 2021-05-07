Kayıp otizmli çocuğu bulduğunda büyük mutluluk yaşayan Jandarma Astsubay Özcan o günü anlattı:

Henüz 2 aylık evli olan Özcan, çocuğu ararken aklına hep epilepsi hastası kardeşinin geldiğini, sanki kaybolan kardeşiymiş gibi çalıştığını bildirdi.

Arama çalışmasında kendisini bulan ve o an yaşadığı mutlulukla tanınan Özcan'ı görünce hemen tanıyan Güney gülümseyerek elini uzattı. İkilinin yeniden buluşma anı duygulandırdı.

Aileye söz verdiği için büyük sorumluluk hissettiğini ve gözüne uyku girmediğini aktaran Özcan, "Kerim Can, beni gördüğünde kesinlikle kaçmadı, çok bitkin düşmüştü. Bir yardım eli bekliyordu, o yardım eli Allah'ın izniyle bizden geldi. Çok mutluyum, bulduğum andaki sevincim anlatılmaz, yaşanır. Onu hemen kucakladım ve 'buldum' diye ekiplere bağırdım." ifadesini kullandı.

Çocuğu bulduktan sonra ekip arkadaşlarıyla hastaneye giderek iyi olup olmadığına baktıklarına değinen Özcan, akşam eve gittiğinde ise çıkan videoları, haberleri ve yorumları gördüğünde eşiyle duygulandıklarını, gözyaşlarına hakim olamadığını bildirdi.

- "Rüyamda Kerim Can'ı gülümserken gördüm"

Görevini layıkıyla yapan her asker, jandarma ve polis gibi o gün huzurla uyuduğunu vurgulayan Özcan şöyle konuştu:

"Bulduktan sonra o gece, rüyamda Kerim Can'ı gülümserken gördüm, içim huzur doldu. Ertesi gün annem aradı, 'Oğlum hakkım sana helal olsun.' demesi de bana ayrı bir sevinç verdi. Kerim Can'ı daha sonra da mutlaka görmeye geleceğim, eğitimini ve sağlık durumunu da takip edeceğiz. Vatanın huzuru ve refahı için 7 gün 24 saat esasına göre her gün çalışmaya devam edeceğiz."