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Kayıp şahıs su kanalında ölü bulundu

SAMSUN HABERLERİ  | 26.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ailesi tarafından haber alınamayan 72 yaşındaki şahıs, su kanalında bisikleti ile ölü olarak bulundu.Olay, Çarşamba ilçesinde yaşandı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ailesi tarafından haber alınamayan 72 yaşındaki şahıs, su kanalında bisikleti ile ölü olarak bulundu.
Olay, Çarşamba ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı Umut Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki Yaşar Almaz’a ailesi ulaşamayınca durumu Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede geniş çaplı arama çalışması başlattı.
Yapılan aramalar neticesinde; Karamustafalı Mahallesi Kırmızı Erik mevkisinde su kanalında ölü bir vatandaşın olduğu ihbarı üzerine olay yerine giden Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin 72 yaşındaki Yaşar Almaz’a ait olduğunu tespit etti.
Bisikleti ile su kanalına düşerek can veren Yaşar Almaz’ın akrabalarını ziyaret etmek amacıyla 15 kilometrelik yolu bisikletiyle gitmek istediği iddia edildi. Almaz’ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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