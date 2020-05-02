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Kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 119 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 02.05.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kayıp üniversite öğrencisi Doku'dan 119 gündür haber alınamıyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ankara ile Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

Aralıklarla etkili olan yağışa rağmen dalgıç polisler, göldeki Sarı Saltuk Viyadüğü ve Dinar Deresi mevkisinde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ve JAK ekiplerinin gün boyu botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda yaptığı çalışmalarda Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

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