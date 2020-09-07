Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası emniyet müdürlüğüne götürüldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası, oturma eylemi yapmak isteyince ifadelerine başvurulmak üzere polislerce emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kentte 5 Ocak'ta kaybolan ve 247 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku ve kız kardeşi Aygül Doku, olaya ilişkin Seyit Rıza Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Anne Bedriye Doku, basın açıklamasında, kızının bir an önce bulunması istediklerini belirterek, "Kızımı istiyorum." dedi.

Abla Aygül Doku da kız kardeşinin akıbetini merak ettiklerini, bir an önce olayın açığa çıkarılması gerektiğini belirtti.

Basın açıklamasının ardından olay yerinden ayrılmayarak oturma eylemi yapmak istedikleri belirtilen Bedriye ve Aygül Doku, cumhuriyet savcılığının talimatıyla ifadesine başvurulmak üzere polislerce İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bedriye ve Aygül Doku'nun emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

- Olayın geçmişi

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.