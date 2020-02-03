Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de bir ay önce kaybolan ve halen bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'ta kaybolan Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'ta polise yaptığı kayıp başvurusu üzerine genç kızın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Doku'nun bulunması için kentte yürütülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, Bitlis Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) su altı ekipleri katılıyor.

Çalışmalar kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yapan ekipler, ayrıca kameralı su altı robotuyla arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında sürdürülen arama çalışmalarında, Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

- Genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta erkek arkadaşı ile Atatürk Mahallesi'nde bir kafe önünde görüştükten sonra kara yolundan karşıya geçerek yolda bir süre yürüdükten sonra kaldırıma çıktığı, minibüs durağına geçtiği ve durak önünde araç beklerken telefonla görüşme yaptığı MOBESE kameralarına yansıdı.