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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ HABERLERİ  | 17.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan çalışmaları devam ediyor.

Gülistan Doku'nun bulunması amacıyla Tunceli Valiliği koordinesinde başlatılan ve gece ara verilen arama çalışmalarına bugün sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen arama çalışmalarına, dalgıçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü su altı arama kurtarma birimi ekipleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) ekipler katılıyor.

Başka illerden gelen teknik ekipler ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin de katıldığı çalışmalara Tunceli'deki AFAD, emniyet ve jandarma personeli de destek veriyor.

Özellikle Uzunçayır Baraj Gölü'nde yoğunlaştırılan çalışmalarda 8 bot, 3 su altı arama robotu ve 1 taramalı sonar cihazı kullanılıyor.

Baraj gölü yakınındaki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde ekipler botlarla baraj gölünde ve kıyılarında su altı arama robotu ile arama gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında ekiplerce baraj gölünün bazı alanlarına da şamandıralar konuldu.

Üç gün önce başlatılan arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize şu ana kadar rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

Ailenin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekiple yeniden başlanmış ve 13 gün süren yoğun çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos'ta son verilmişti.

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