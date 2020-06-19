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Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

DENİZLİ HABERLERİ  | 19.06.2020 11:13 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın 1 gün sonra kekik toplayıcıları tarafından ormanlık alanda bulundu.Çal ilçesi Yukarı Seyit Mahallesinde yaşayan 54 yaşındaki Ümmü Ceylan, dün sabah erken saatlerde evinden ayrıldı.

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

Denizli’nin Çal ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki zihinsel engelli kadın 1 gün sonra kekik toplayıcıları tarafından ormanlık alanda bulundu.
Çal ilçesi Yukarı Seyit Mahallesinde yaşayan 54 yaşındaki Ümmü Ceylan, dün sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan yakınları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden yardım istedi. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD’a bağlı ekipler 26 kişilik ekip drone destekli arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 24 saatten bu yana ormanlık ve dağlık alanlardaki arama çalışmaları devam ederken sabah saatlerinde kekik toplayıcıları tarafından ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekipleri, yaklaşık 24 saattir kayıp olan kadını Çal Devlet Hastanesine sevk ederken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayıp zihinsel engelli kadın bulundu

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Adalet Eczanesi
Merkezefendi
Canan Eczanesi
Merkezefendi
Egemen Eczanesi
Merkezefendi
Nisan Eczanesi
Merkezefendi
Gökçe Eczanesi
Pamukkale
Köseler Eczanesi
Pamukkale
Zeynep Eczanesi
Pamukkale
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