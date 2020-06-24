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Kayısı bahçesinde kenevir ele geçirildi

MALATYA HABERLERİ  | 24.06.2020 16:24 | Son Güncelleme

Malatya’da kayısı bahçesinde kaçak olarak ekilmiş kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Malatya’nın Kale ilçesinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar aldı.

Kayısı bahçesinde kenevir ele geçirildi

Malatya’da kayısı bahçesinde kaçak olarak ekilmiş kenevir ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı yakalandı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Malatya’nın Kale ilçesinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar aldı. Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Kale ilçesinde 1 şahsa ait 2 ev ve 1 kayısı bahçesinde, eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda 327 kök kenevir bitkisi, 3 gram Kubar esrar maddesi ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Konu ile ilgili iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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