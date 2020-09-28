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Kayısı da manolya desteği tartışmaları

MALATYA HABERLERİ  | 28.09.2020 16:00 | Son Güncelleme

Bu yıl kayısıda yaşanan Manolya hastalığı sonrası üreticiye gönderilen 10 milyon TL’lik destek ödemesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Kayısı da manolya desteği tartışmaları

Bu yıl kayısıda yaşanan Manolya hastalığı sonrası üreticiye gönderilen 10 milyon TL’lik destek ödemesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Battalgazi ilçesinde mahalle muhtarları, hasar tespitinin adaletsiz yapıldığını iddia ederek üreticilerin destekten faydalanamadığını savundular.
Malatya’da bu yıl kayısı ağaçlarında görülen ve ciddi ürün kaybına yol açtığını belirlenen Manolya hastalığı sonrası üreticinin desteklenmesi adına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile 10 milyon TL destek gönderildi. Paralar Valilik yoluyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün belirlediği üreticilere dağıtılırken, birçok üretici ise ürünlerinin hastalıktan zarar görmesine rağmen destek alamadıklarından dert yanıyor. Battalgazi ilçesine bağlı çok sayıda mahalle muhtarı, Eskimalatya meydanında bir araya gelerek haksızlığa uğradıklarını iddia ettiler.
Battalgazi ilçesi Ağılyazı Mahallesi Muhtarı Yaşar Adak, kayısı üreticilerinin bu konuda mağdur olduklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz aylarda Battalgazi Tarım İlçe Müdürlüğünden 2 çalışan gelerek burada manolya hastalığının olup olmadığını sordu. Bende kendilerine baraj kenarlarında çok olduğunu ve gerekirse kendileri ile birlikte gideceğimi söyledim. Ancak biz biliyoruz gidip bakacağız dediler. Kime destek verilip kime verilmediğini bilmiyoruz. Ancak tek bildiğimiz bölgemizde birçok üretici bu destekten faydalanmadı. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Gelen desteğin kayısı üreticileri arasında eşit ve adaletli şekilde dağıtılmasıdır” diye konuştu.
Muhtar Adak, Battalgazi Ziraat Odası’nın kayısı üreticisinin de yanında duramadığını dile getirerek, “Sadece aidat zamanı çiftçileri soruyorlar. Bir çalışma yok çiftçiye hizmet yok, bu tür durumlarda üreticinin hakkını savunmuyorlar. Sadece aylık aidatlar gelince mesaj atıyorlar” ifadelerine yer verdi.
Alacakapı Mahalle Muhtarı Nafiz Sayın’da, manolya hastalığının bu yıl kayısı üreticilerinin belini büktüğünü dile getirerek, çiftçiye gönderilen destek ödemelerinin hangi kriterlere göre dağıtıldığını bilmediklerini söyledi. Tarım ve Orman İlçe müdürlüklerinin bu süreçte muhtarlar ve ziraat odaları ile temasa geçip geçmediğini soran muhtar Sayın, “Hangi kriterlere göre bu destekler ödenmeye başlanıldı. Eğer vakit yoksa tüm arazileri tespit etmeye, TARSİM’den bu yıl manolya hastalığı nedeniyle destek alan üreticiler rahatlıkla istenebilirdi. Ancak ne yazık ki bu yapılmadı”
Kemerköprü Mahalle Muhtarı Mustafa Tomo ise, aynı şekilde ilçe tarım müdürlüğünden görevlilerin geldiklerini ve kendilerinden hastalıklı bahçeleri sorduklarını belirterek, “Biz hangi bahçede hastalık var nereden bileceğiz dedik, ve tüm bahçeleri incelemelerini istedik. Ancak 3-4 yere bakarak çekip gitmişler. Şimdi de gerçek mağdur üreticiler bizleri arıyorlar ve destek alamadıklarından şikayet ediyorlar” dedi.
Serintepe Mahallesi Muhtarı Abuzer Apaki’de, görevlilerin geldiğinde bazı bahçeleri gezdiklerini ancak tümüne bakmadan gittiklerini savunarak, “Bize tüm bölgeyi kapsayacak dediler. Ancak destekler açıklandığında kimsenin destekten faydalanamadığını gördük. Bilseydim böyle olacak kendileri ile tüm bahçeleri gezerdim. Bu destekler nereye gitti, yetkililerden açıklama bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Toygar Mahallesi Muhtarı Muhittin Doğan ise aynı şikayetlerden dert yanarak, hasar tespitinin adaletsiz olduğunu ileri sürdü. Çiftçinin mağdur olduğunu ve destek ödemesi alamadığını ifade eden Doğan, Battalgazi Ziraat Odası’nın da pasif olmasını eleştirdi.

Kayısı da manolya desteği tartışmaları

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