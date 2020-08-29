Kayısı makinası ücretsiz hizmete sunuldu

Malatya’nın Darende İlçesi Balaban Mahallesinde Kayısı eleme, boylandırma, çekirdek kırma, ayıklama tesisi ücretsiz olarak bölge halkının hizmetine sunuldu.

Balaban Mahallesi Muhtarı Cemal Çelebi yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerime, yöre halkına bir söz vermiştim. Bu söz çiftçilerimizin memleketimin ümidi olan Kayısı ya değer katacak “Kayısı Yıkama-Eleme-Boylandırma, Çekirdek Kırma ve Soğuk Hava Deposu Projesini” memleketime kazandırmaktı. Darende Gökpınar Sulama Projesi ile verimli tarım alanları oluşan Darende ilçesi Balaban Mahallesinde tarımsal gücü ve kayısı potansiyelini harekete geçirmek için çaba gösterdim. DAP İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde örnek çalışmalar gerçekleştirdik. 5 yılımı bu projenin hazırlanması, yer tahsisini gerçekleştirmek, DAB tan destek almak, müteahhit firmaların işlerine yardımcı olmak, Büyükşehir ile ilçe mahalle muhtarlığı olarak kendi imkanlarımla çiftçilerimizin rahatı ve hizmet alması için yaklaşık 400 bin TL ye mal ettiğim Kayısı Yıkama-Eleme-Boylandırma, Çekirdek Kırma Projesini hayata geçirdim” ifadelerini kullandı.

Balaban Mahallesinde Kayısı eleme, boylandırma, çekirdek kırma ayıklama tesisi ücretsiz olarak bölge halkının hizmetine sunuldu.

