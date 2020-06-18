Kayısı rekoltesi tartışmalarına Kayısı Derneği de katıldı

Malatya’nın dünyaca meşhur kayısısıyla ilgili bu yılki tahmini rekolte tartışmaları sürüyor. Bu tartışmalara Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği de katılarak, Malatya’da kurulma çalışmaları yapılan ancak faaliyete geçemeyen Kayısı İhtisas Borsası kurulmasını önerdi.

Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2004 yılında Ege İhracatçılar Birliği yönetim kuruluna sunulan öneri tekrarlandı.

16 yıl önceki öneri tekrarlandı

Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği tarafından yapılan açıklamada, 16 yıl önce sunulan öneri tekrar gündeme getirilip, “Son günlerde, hemen bütün kurumlar ve şahıslar özellikle Kayısı Üreticileri, Malatya gündemini dolayısı ile ihracatçı ve ithalatçı tarafları olarak, çokça tartışılan Kayısı Rekoltesine, kesinlikle bilimsel bir çözüm bulup bu çözümü, 2004 yılında Ege İhracatçılar Birliği yönetim kuruluna sunmuş ve hibe desteği almıştık. Bir takım ayak oyunları ve ilgisizliğe kurban olan bu proje hala uygulanabilir, o zamandan bu güne kadar birçok platformda bu projenin hayata geçmesi için büyük çabalar verdik. Bu proje sadece kayısı rekoltesi değil, kayısı ile ilgili her türlü sorunu gideren bir projedir” ifadelerine yer verildi.

Kayısı Araştırma ve Proje Geliştirme Derneği tarafından yapılan 14 maddelik öneride, “ Bu veriler toplanıldığında 350 milyon Dolarlık bir piyasada yüzde 10 iyileştirmenin bile 35 milyon dolarlık bir etkisi olacaktır. Bu her geçen yıl daha da büyüyecektir. Şu anda el yordamıyla yapılan bütün işlemler elektronik ortamda yürütülecek ve bu veriler, aynı zamanda, Kuru Kayısı Borsasının temellerini oluşturacaktır. Malatya’daki müstahsillerin, Güven duyacağı ve teknolojiye uyum sağlamış alıcılara ihtiyacı vardır. Müstahsillerin bahçelerinin mevkileri uzaklık olarak bilindiğinden yaş kayısı sezonunda en ekonomik bahçe sahibiyle en kısa süre içerisinde irtibat kurulabilecektir. Bu projenin hayata geçmesi halinde, Bahçelerin mevkileri ve meyvelerin olgunlaşma tarihleri tarafımızdan bilindiği için sezon boyunca nerede, ne zaman, ne kadar kayısı var, en iyi tarafımızdan bilinecektir. Müstahsillerle iyi ilişkiler geliştirilerek satışta ilk bize başvurmaları sağlanacaktır. Ve bu sayede Dünya satış Borsası kurulacaktır.

Bahçelerdeki ürün çeşitliliği bilindiğinden farklı ürünlerin tedariki konusunda önceden bilgi sahibi olunabilecektir. (Kiraz, üzüm, elma armut gibi)”