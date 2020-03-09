Kayıt dışının 1 puan düşmesi ekonomiye yılda 3,3 milyar lira katkı sağlıyor

Eskişehir Sosyal Güvenlik (SGK) İl Müdürü İbrahim Kısa, kurumlarının ana görevlerinden birinin de kayıt dışı istihdamın önlenmesi olduğunu belirterek, ”Kayıt dışı istihdamın 1 puan düşürülmesi ülke ekonomisine bir yılda yaklaşık 3,3 milyar liralık artı katkı sağladığını da belirtmemiz gerekir” dedi

İbrahim Kısa, yaptığı açıklamada, kurumlarının ana görevlerinden birinin de kayıt dışı istihdamın önlenmesi olduğunu belirtti. Kayıt dışı istihdamın, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi olduğunu anlatan Kısa, “Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir. Kayıt dışı istihdam işverenler arasında haksız rekabetin ortaya çıkması, denetim ile tespiti halinde ağır yaptırımlarla karşılaşma, kamu kurumları tarafından verilen hibe, kredi, teşvik ve desteklerden yoksun kalma ve işyerindeki verimliliğin azalması gibi işverenler açısından olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Sigortasız çalışan işçiler ise kurumumuzca ödenen sağlık ve analık yardımlarından, iş göremezlik ödeneklerinden, ölüm, maluliyet ve yaşlılık aylıklarından ayrıca kıdem ve ihbar tazminatlarından mahrum kalmaktadırlar. Ayrıca kayıt dışı istihdamın 1 puan düşürülmesi ülke ekonomisine bir yılda yaklaşık 3,3 milyar liralık artı katkı sağladığını da belirtmemiz gerekir” dedi.