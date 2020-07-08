YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Açıkgöz, ilkokul çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Açıkgöz, ilkokul çalışmaları yerinde inceledi

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.07.2020 16:00 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cumhuriyet İlkokulu’nun inşaat alanında incelemelerde bulundu.Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Cumhuriyet İlkokulunun devam eden inşaat alanını inceledi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cumhuriyet İlkokulu’nun inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide Cumhuriyet İlkokulunun devam eden inşaat alanını inceledi. Ziyaret esnasında yüklenici firmanın sahibi Asım Kul, çalışmalar hakkında Kaymakam Ali Açıkgöz’e ve Cide İlçe Milli Eğitim Müdürü Nail Özarslan’a çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Yüklenici firma Asım Kul, Kaymakam Ali Açıkgöz’e okul inşaatının Eylül ayına kadar bütünüyle tamamlama sözü vererek, yaşadığı birtakım sıkıntıların çözümü noktasında da yardımda bulundu. Bunun üzerine Kaymakam Açıkgöz, yaşanan sıkıntıların tamamını Vali Avni Çakır’a aktaracağını belirtti.
Kaymakam Açıkgiz, kısa süre önce inşaatı devralan Asım Kul’a, inşaatı hızla tamamlama yolunda ilerlediği için teşekkür ederek, Cumhuriyet İlkokulunun daha önce ihaleyi alan firmalar tarafından yarım bırakıldığını hatırlatarak, okullar açılmadan okulun tamamlanması için ellerinden elen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Karan tatilde Karan tatilde
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Ankara’da tarihi konaklar satışa çıkarıldı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Nüfus tabelaları kafa karıştırdı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Milletvekili Karaman, Başbağlar katliamının 27. yıldönümü münasebetiyle TBMM’de gündem dışı konuşma yaptı

Keklik avcısına para cezası

Keklik avcısına para cezası

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış bekleniliyor

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Ödül avcısı Sevim Alan’dan genç mimarlara “Önce ülkenizi tanıyın” tavsiyesi

Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:14
Sabah
05:12
Öğle
12:55
İkindi
16:55
Akşam
20:28
Yatsı
22:17

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 8 Temmuz Çarşamba

Gülcan Eczanesi
Merkez
Gültürk Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

Kaymakam Açıkgöz, Gideros koyundaki tarihi camide incelemede bulundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

Karadeniz Bölgesi'ndeki 7 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

Kaymakam Pişkin, esnafı tedbirler konusunda uyardı

Kaymakam Pişkin, esnafı tedbirler konusunda uyardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.