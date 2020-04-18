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Kaymakam Açıkgöz, pazaryerini ziyaret ederek vatandaşa maske dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 18.04.2020 18:12 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde gönüllü kadınlar tarafından üretilen 2 bin maske, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafında pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.Cide Kaymakamlığı öncülüğünde Cide Halk Eğitim Merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başlayan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde gönüllü kadınlar tarafından üretilen 2 bin maske, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz tarafında pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.
Cide Kaymakamlığı öncülüğünde Cide Halk Eğitim Merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başlayan kadınlar, cerrahi maske standartlarına uygun üretim gerçekleştiriyor. Üretimi tamamlanan 2 bin maske, Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, Cide İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Çağatay Öztürk ve Cide İlçe Emniyet Müdürü Musa Zabun tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak verildi.
Cide’de pazaryerini ve işyerlerini ziyaret ederek vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, vatandaşlara ücretsiz maske temin etmek için kısa süre önce çalışmalara başladıklarını söyledi.
İlerleyen günlerde üretim kapasitesinin artacağını belirten Kaymakam Açıkgöz, "İlçemizin iş adamlarından Davut Ertürk’ün verdiği destekle yaklaşık 100 bin maske üretecek malzeme temin ettik. Cide’nin maske hususundaki ihtiyacını böylece gidermiş olacağız. Kendilerine ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum. Üretilen maskeler, vatandaşlarımıza hijyenik paketlerde sunulacak. Üretim gerçekleştikçe bunları vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Gıda kolisi dağıtımında olduğu gibi 10-15 günlük süreçte ulaşılmayan vatandaşımızı bırakmayacağız" diye konuştu.
Cide Halk Eğitim Merkezinde gönüllü olarak maske üretiminde çalışan kadınları da ziyaret eden Kaymakam Açıkgöz, maske üretiminde gönüllü çalışan kadınlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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