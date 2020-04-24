YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Kaymakam Açıkgöz’den bin TL destek açıklaması

Kaymakam Açıkgöz’den bin TL destek açıklaması

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs nedeniyle özellikle işyerleri kapanan ve sıkıntı yaşayanlara bin TL’lek destek başvuruların başladığını açıkladı.Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs tedbirleri nedeniyle özellikle işyerleri kapanan ve sıkıntıya düşenler için bin TL’lik destek kredisine başvuruların başladığını ifade ederek, “Tüm başvurular sadece e-devlet üzerinden yapılacak.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs nedeniyle özellikle işyerleri kapanan ve sıkıntı yaşayanlara bin TL’lek destek başvuruların başladığını açıkladı.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, korona virüs tedbirleri nedeniyle özellikle işyerleri kapanan ve sıkıntıya düşenler için bin TL’lik destek kredisine başvuruların başladığını ifade ederek, “Tüm başvurular sadece e-devlet üzerinden yapılacak. Devletimizin bu süreçte tüm vatandaşlarımızın yanında olmak adına durmaksızın çalışmalar yapıyor. Vatandaşlarımızın bizlere yardımcı olmak adına yaşanan salgın sebebiyle maddi açıdan sıkıntıya düşen vatandaşlarımızın başvurularını e-devlet üzerinden yapacaktır” dedi.
Her aileden bir kişinin başvuru yapabileceğini söyleyen Açıkgöz, “Her aileden bir kişi başvuru yapmalı, aksi takdirde yardımdan hiçbir aile ferdi faydalanamayabilir. Aile fertlerinden herhangi birisinin 4C’li yani memur olarak çalışması durumda, kamu işçisi olması durumunda ve emekli maaşı alması durumunda yapılan başvuru, otomatik olarak ret edilmektedir. Bu tür kişilerin kesinlikle başvuru yapmamaları rica olunur. 18 yaş altı başvurular kabul edilmeyecektir. Önceki yardımlar kapsamında bin TL alanlar tekrar başvuru yapmaları durumunda başvuruları, otomatik olarak ret edilecektir. Başvurular sistemde yoğunluk olmaması için kimlik numaranızın son hanesine göre, paylaştığımız fotoğraftaki günlerde başvuru yapılabilmektedir. Hafta sonu ise kimlik numarasının son hanesine göre herhangi bir sınırlama olmadan başvuru yapılabilecektir”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Vahşet! Yavru köpeği yere çarparak öldürdüVahşet! Yavru köpeği yere çarparak öldürdü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Jandarma yasağa uymayan 59 kişiye para cezası kesti

Hurda patozdan karavan yaptı

Hurda patozdan karavan yaptı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

"Peygamberler şehri"nde ramazan buruk başladı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

İl Müftüsü Öztürk görevden alındı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Müdür Elbir, kontrol noktasında ekiplerle ilk sahuru yaptı

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Zenginden alıp muhtaçlara veriyorlar

Kastamonu Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:45
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:41
Yatsı
21:11

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Onur Eczanesi
Merkez
Yurt Eczanesi
Merkez
Araç Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Bozkurt Eczanesi
Bozkurt
Tuna Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İstiklal Marşı anons sisteminden yayınlanacak

İstiklal Marşı anons sisteminden yayınlanacak

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Ramazanda pide kuyruğunda sosyal mesafe kuralı uygulanacak

Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti

Kastamonu'da öğretmenler, polisler için siperlik üretti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

Tosya’da 3 köy daha karantinaya alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.