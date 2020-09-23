YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Kaymakam Akeller esnafı denetledi

Kaymakam Akeller esnafı denetledi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.09.2020 14:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde başladı.Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akansel, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olunmasını istedi.

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanacak yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri denetimi, Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde başladı.
Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller ile Belediye Başkan Yardımcısı Ali Akansel, esnafı ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konularında dikkatli olunmasını istedi. Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, "Bugün Günyüzü ilçemizde esnaflarımızı ziyaret ettik. Koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri esnafımıza hatırlattık. Kurallara yüzde 90 uyuluyor. Uymayan vatandaşlarımıza da gerekli uyarılarda bulunduk. Bu mücadeleye hep birlikte edeceğiz. Aksi takdirde başarısız oluruz. Bu da olsun istemiyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Sabah namazında "Işık hadisesi"ni izlemek için bir araya geldiler
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Samsun’da sağlığa dev yatırım
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Viranşehir’de 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Sivas ve Develi’den Başkan Akay’a hayırlı olsun ziyareti
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Maske kullanımıyla ilgili hayati uyarılar
Nevşehir’de aranan 2 şahıs tutuklandı
Nevşehir’de aranan 2 şahıs tutuklandı

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Eylül Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:55
İkindi
16:20
Akşam
19:01
Yatsı
20:19
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Mihalgazi’de Korona denetimi
Mihalgazi’de Korona denetimi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Esnaf sıkıntılarına kulak verilmesini istiyor
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.