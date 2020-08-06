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Kaymakam Akkaya maskelerini aksesuar gibi kullananları uyardı

MANİSA HABERLERİ  | 06.08.2020 14:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde de Soma Kaymakamı Fatih Akkaya başkanlığında, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Emniyet, sağlık müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu tüm kurumların katılımıyla Soma’da kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde de Soma Kaymakamı Fatih Akkaya başkanlığında, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Emniyet, sağlık müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu tüm kurumların katılımıyla Soma’da kapsamlı Covid-19 denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde bazı vatandaşlar ekipleri görünce maskesini takarken bazılarının da maskeyi kolunda aksesuar gibi kullandığı görüldü.
Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar ekipleri görünce maskelerine davrandı. Çoğunluğun maskeli olduğu denetimlerde bir kısım vatandaşta maskelerini tam anlamıyla kullanmaması nedneiyle uyarıldı. Denetimler kapsamında ilçe merkezinde tüm iş yerleri, toplu taşıma araçları, umuma açık yerler ve pazar yerleri gün boyunca ekiplerce denetimden geçti.

Zaman zaman sert çıktı
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya denetimlerde ekipleri görünce maskesine sarılan vatandaşları kimi zaman da sert bir dille uyararak, ’Sağlığınız ve sağlığımız için maskenizi takın’ dedi.
Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, "İçişleri bakanlığımızın talimatı gereği 81 ilde eş zamanlı Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerimizi yapıyoruz. Maksat burada vatandaşımızın canını yakıp üzmek değil, bir farkındalık oluşturup bunu kendi gücümüz olarak devletin kural kanun yönetmeliği ile değil, vatandaşlarımızın bilinçlenip kendi öz kontrolleriyle beraber maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek hepimiz için, sağlığımız için bütün ülkemiz için, hatta okullarımızın açılması düşünülüyor, o çocuklarımızı düşünerek bir farkındalık oluşturma çalışması yaptık bugün. Soma olarak genel değerlendirirsek manzaramız çok kötü değildi, ama mükemmelde değildi. Mükemmel olması için herkesin desteğiyle iyi bir şekilde Covid-19 ile mücadeleyi iyi bir şekilde yapacağız." dedi.

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Turgutlu
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