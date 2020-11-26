Kaymakam Akpay OGC’yi ziyaret etti

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Gazeteciler Cemiyeti’ne iade-i ziyarette bulundu. OGC Başkanı Çevrim, Akpay’a cemiyetin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Yaklaşık 5 ay önce Osmancık’taki görevine başlayan kaymakam Akpay, ilçeyi tanımak için yapılan köy ziyaretlerinin devam ettiğini ve vatandaşların taleplerini dinleyerek not alındığı ifade etti.

’Salim Savcı, kütüphanesini görüştüler’

Kaymakam Akpay’a teşekkür eden Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, cemiyetin yaptığı çalışmalar ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ziyarette Gazeteciler Cemiyeti onursal başkanları merhum Orhan Güçlü ile merhum Salim Savcı’da yad edilirken, Çampınar Köyü’nde bulunan köy kütüphanesinin ilçe merkezine taşınma konusu da gündeme geldi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çampınar Köyü ziyaretinde kütüphaneyi ziyaret ettiğini belirterek kütüphanenin son durumu ile ilgili başkan Çevrim’den bilgi adlı.

Cemiyet Başkanı Çevrim, geçtiğimiz sene vefat eden merhum Salim Savcı’nın 20 yıl önce kurduğu ve 11 bin kitabın bulunduğu kütüphanenin ilçedeki Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda bulunan yapılardan birinde Osmancık Belediyesi tarafından adıyla birlikte yaşatılacağını söyledi.