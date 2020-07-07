YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kaymakam Aksu’dan veda toplantısı

Kaymakam Aksu’dan veda toplantısı

ERZURUM HABERLERİ  | 07.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu görev süresinin dolmasına sayılı günler kala bir veda toplantısı düzenledi.Aşkale Belediyesi Kır Düğün Salonunda gerçekleşen Veda toplantısına, Aşkale Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış’ın yanı sıra daire amirleri ve muhtarlar katılım sağladı.Aksu, yaptığı veda konuşmasında " Aşkale benim 3.

Kaymakam Aksu’dan veda toplantısı

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu görev süresinin dolmasına sayılı günler kala bir veda toplantısı düzenledi.
Aşkale Belediyesi Kır Düğün Salonunda gerçekleşen Veda toplantısına, Aşkale Belediye Başkanı Dr.Ahmet Yaptırmış’ın yanı sıra daire amirleri ve muhtarlar katılım sağladı.
Aksu, yaptığı veda konuşmasında " Aşkale benim 3. görev yaptığım yer. Daha önce 2 kez veda toplantılarına katıldım ama hiçbir zaman alışamadım bu gidişle de alışamayacağım galiba. Yaşadığım ilk veda gibi, Aşkale’den de veda benim için gerçekten üzücü. Aşkale’de görev yaptığım süre içinde kendimi memleketimdeymiş gibi hissettim hep. Bugüne kadar hiç bir vatandaşla sorun yaşamadım Allah hepsinden razı olsun. Kendilerine 3 yıl boyunca hizmet etmekten onur ve şeref duydum. Şimdi veda zamanı geldi çattı öncelikle 1,5 yıldır birlikte görev yaptığım Belediye Başkanımız Ahmet Yaptırmış, başta olmak üzere, mesai arkadaşlarım ve muhtarlarıma teşekkür ederim” dedi.
Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış ise konuşmasında "Kaymakam beyle 1,5 yıl görev yapma şansına sahip olduk, bu süre içerisinde çok uyumlu bir şekilde çalıştık. Güler yüzlü ve beyefendi duruşuyla karşılıklı olarak dayanışma içerisi de olduk. Bundan sonraki görevlerinde kendisine üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Aksu’dan veda toplantısı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
02:54
Sabah
04:47
Öğle
12:25
İkindi
16:22
Akşam
19:53
Yatsı
21:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Uzun Eczanesi
Palandoken
Kaplan Eczanesi
Yakutiye
Gürcükapı Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı

ATA-AÖF final sınavı soru ve cevapları yayımlandı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük sevinç yaşadı

Vali Memiş Erzurum’da kaldı, Erzurumlular büyük sevinç yaşadı

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.